El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii pun la dispozitie documentele doar pe suport de hartie, iar cheltuielile pentru multiplicarea lor sunt mult mai mari in raport cu veniturile sale.Dragnea sustine ca singurul sau venit este indemnizatia de presedinte al Camerei Deputatilor, iar multiplicarea documentelor de la DNA ar costa peste 100.000 de lei."Noi am depus o plangere la DNA zilele trecute, saptamana trecuta, pentru ca eu, practic, nu pot sa am acces la dosar. Sa va spun de ce! Si nu numai la mine e problema asta. Practica, din cate stiu, la parchet in general este ca, atata timp cat dosarele sunt scanate, sunt pe un suport electronic, iti da un CD, un stick sau mai multe, pe care le platesti, care au costuri mici.Am facut solicitarea de la inceput si, din cate am inteles, nu numai eu, ci toti cei care suntem chemati pe acolo, sa ne puna la dispozitie dosarul in forma electronica. S-a refuzat si au zis ca numai in forma scrisa, care dureaza foarte mult si care costa foarte mult. Eu ca sa iau toate zecile sau vreo suta si ceva, nu stiu cate bibliorafturi sunt.Nu stiu cate ma privesc pe mine, dar trebuie sa le iau pe toate ca nu stiu ce-o fi pe acolo. Nu stiu ce alti denuntatori mincinosi mai apar. Ca sa iau o copie scrisa, in forma scrisa, pe hartie, ma costa peste un miliard de lei (100.000 de lei - n.red.) si va mai spun ceva: cei care gestioneaza dosarul sunt cei care mi-au cerut si mi-au pus sechestru.Singurul venit pe care il am este indemnizatia de la Parlament (16.675 lei, brut). Nici aia intreaga, doua treimi", a afirmat Dragnea. ...citeste mai departe despre " Dragnea se plange ca n-are bani nici sa-si traga la xerox dosarul de la DNA: Singurul venit pe care il am este indemnizatia de la Parlament. Nici aia intreaga, doua treimi " pe Ziare.com