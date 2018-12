Decizia a fost publicata sambata in Monitorul Oficial."Pe perioada vacantei parlamentare din luna ianuarie 2019, atributiile presedintelui Camerei deputatilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor", se arata in decretul publicat sambata.Dragnea i-a mai delegat atributiile lui Iordache si in luna octombrie, dupa infrangerea usturatoare de la referendum."In data de 8 octombrie 2018, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor", arata decizia publicata, in 8 octombrie, in Monitorul Oficial.I.O. ...citeste mai departe despre " Dragnea si-a delegat atributiile pentru ianuarie lui Iordache " pe Ziare.com