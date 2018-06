Singurul care a vorbit cu protestatarii a fost ministrul de Externe, Teodor Melescanu , care a fost intrebat daca este vinovat de impiedicarea oamenilor sa voteze in diaspora la alegerile prezidentiale din 2014, el replicand: "Eu sunt de vina si pentru Razboiul de independenta".La intrebarile repetate ale jurnalistilor, imbranciti de deputati PSD si de agentii de paza, Liviu Dragnea a refuzat sa raspunda. "Tu ti-ai facut datoria, ai intrebat, e OK in redactie", i-a replicat el unei jurnaliste."In orice tara civilizata ar trebui sa vina sa ii ia cu dubele", a spus secretarul general al PSD, Marian Neacsu, la intrarea in biroul lui Dragnea, referindu-se la protestatari."Inca nu i-au luat pe astia de aici?", a spus si Carmen Dan la iesirea din sala de plen.11 protestatari #Rezist au venit pe holul de la plenul reunit al Parlamentului inca din timpul discursului premierului Viorica Dancila si au strigat "Justitie, nu coruptie!", "Cuib de hoti si de mafioti", "Dragnea nu uita, asta nu e tara ta".In acelasi timp, si in fata Parlamentului, in Parcul Izvor, s-au adunat protestatari, iar in boxe se auzea "Imnul golanilor" din iunie 1990....citeste mai departe despre " Dragnea si Dancila au iesit din plen protejati de agentii de paza. Neacsu, despre protestatari: Ar trebui luati cu dubele " pe Ziare.com