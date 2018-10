Dragnea si Tariceanu au depus un proiect de lege care i-ar scapa de dosare si condamnari. Ar putea fi si despagubiti de stat

Atat Dragnea, cat si Tariceanu ar beneficia direct de acest lucru. Liviu Dragnea ar putea cere revizuirea condamnarii in dosarul Referendumului si ar afecta si desfasurarea procesului in cazul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, unde Dragnea a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare si care saptamana viitoare intra in ultimele faze procesuale.Totodata, in sute de dosare de coruptie solutionate cu sentinte definitive se va putea cere revizuirea.Planul lui Toader de la Suceava - pregatiri pentru ordonanta protocoalelorDragnea cere Inspectiei Judiciare sa constate ca DNA a folosit protocolul cu SRI in dosarele lui. Guvernul i-a mentinut in functie prin OUG pe sefii IJScandalul protocoalelor si miza OUG 6 dezbatuta in Parlament: Anularea unor probe din dosarele penaleDragnea anunta anularea "protocoalelor nenorocite" anul asta: Pentru mine, ideea amnistiei nu e o iluzie juridicaDragnea si Tariceanu vor adoptare in procedura de urgentaConcret, Dragnea si Tariceanu, alaturi de deputatul PSD Mircea Draghici, cer declasificarea hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei, fraudei si salarii banilor, precum si a tuturor documentelor care contin informatii clasificate in baza acesteia."Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI va centraliza aceste documente si le va pune la dispozitia persoanelor interesate. Acest drept se exercita la cerere si consta in studierea nemijlocita a documentelor si eliberarea de copii de pe acestea.Propunerea legislativa mai prevede ca persoanele care se considera vatamate intr-un drept ori intr-un interes legitim de efectele produse de documentele declasficare au posibilitatea, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii, sa se adreseze instantelor, cu actictiuni de revizuire, pretentii, raspundere civila delictuala, pentru constatarea incalcarii drepturilor si libertatilor fundamentale si repararea prejudiciului suferit", se arata in proiectul de lege.Ei cer dezbaterea si adop ...citeste mai departe despre " Dragnea si Tariceanu au depus un proiect de lege care i-ar scapa de dosare si condamnari. Ar putea fi si despagubiti de stat " pe Ziare.com