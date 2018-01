Scrisoarea transmisa de acestia anunta programul audierilor ministrilor in comisiile parlamentare si ca luni se va da votul de incredere in parlament pentru Cabinetul Dancila.In document, cei doi sefi ai Camerelor solicita ca presedintele sa stabileasca o ora pentru ceremonia de investitura care va avea loc la Palatul Cotroceni.Scrisoarea a ajuns la Cotroceni, iar presedintele va raspunde dupa votul de incredere pe care il cere Cabenitul Dancila la ora 15:00.In aceste momente au loc audierile ministrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, unde acestia isi primesc avizele.Urmariti alaturi de Ziare.com prestatiile ministrilor si a premierului Viorica Dancila.Citeste si:Liderul senatorilor UDMR: Programul de guvernare contine greseli elementare si doar o jumatate de propozitie despre descentralizareMinistrul propus al Energiei: Fara energie nu se aprinde becul si nu functioneaza telefonulMinistrul propus al Economiei, despre prioritatile sale: Nu vreau sa intram in detalii. Imi cer scuze ca sunt emotionat ...citeste mai departe despre " Dragnea si Tariceanu i-au scris lui Iohannis. Ce ii cer liderii Coalitiei PSD-ALDE presedintelui " pe Ziare.com