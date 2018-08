El a declarat, la Antena3, ca au fost patru straini care au stat trei saptamani in Romania, fiind platiti de "un om foarte celebru din lume"."Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Au ajuns la mine", a declarat Liviu Dragnea.Liderul PSD spune ca stie cine e in spatele actiunii, dar nu a facut public numele.Intrebat daca se gandeste la omul de afaceri George Soros , Liviu Dragnea a replicat: "Nu eu ma gandesc la Soros, el se gandeste la mine"."Suntem intr-un stat mafiot. Statul paralel este o mafie. Stiu ca s-a cercetat, mai departe nu stiu. Da, dar nu pot sa spun asta (cine i-a platit - n.red.) . Da, un om foarte celebru in lume. Nu, nu ma gandesc la el (Soros - n.red.) . El se gandeste la mine", a mai spus Dragnea.I.O. ...citeste mai departe despre " Dragnea spune ca s-a incercat asasinarea sa: In spatele actiunii e un om celebru in lume " pe Ziare.com