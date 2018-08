"Dincolo de dimensiunea apararii si securitatii regionale, care a reprezentat si continua sa reprezinte pilonul de baza al Parteneriatului strategic, interactiunile bilaterale acopera o zona extrem de vasta de domenii. In prezent, se acorda o atentie prioritara consolidarii dimensiunii economice a acestuia. Astfel de intalniri sunt extrem de benefice, in special in perspectiva vizitei din septembrie a secretarului pentru Energie, Richard Perry, care va participa la Summitul Celor Trei Mari", a declarat Dragnea, potrivit comunicatului Camerei Deputatilor, transmis miercuri AGERPRES.El a accentuat "contextul economic favorabil al tarii noastre in perspectiva cresterii prezentei investitionale americane pe piata autohtona".Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii au fost mentionate progresele inregistrate pe linia cooperarii bilaterale pe componenta de securitate, precum si interesul deosebit pentru dezvoltarea dimensiunii economice.Ambasada SUA nu a dorit sa comenteze pe marginea acestei vizite, iar la scurt timp dupa plecarea lui Hans Klemm Dragnea i-a chemat pe vicepremierul Paul Stanescu si pe seful Comisiei parlamentare pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, la el in birou.Citeste si:Dragnea a vorbit cu ambasadorul SUA, apoi i-a chemat in birou pe Stanescu si IordacheEforturi disperate pentru ordonanta de gratiere si aministie: se fac schimbari in guvern, avizele de la ministere devin facultative (surse) ...citeste mai departe despre " Dragnea spune ca ambasadorul SUA l-a cautat la birou ca sa vorbeasca despre parteneriatului strategic " pe Ziare.com