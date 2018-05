"Am avut o discutie cu doamna prim-ministru putin mai devreme, am trecut pe la guvern. Mi-a spus un lucru care confirma ceea ce am spus mai devreme. Acum ceva timp, presedintele Iohannis i-a spus doamnei prim-ministru sa colaboreze doar cu dumnealui pentru ca o sa ii fie bine si, incet incet, sa se rupa de partid pentru ca altfel o sa fie singura care plateste.Ori asta arata ca acest om nu are niciun fel de legatura cu Constitutia. Constitutia este considerata facultativa de dumnealui. Nu are decat interese pur personale, nici macar politice. Tot acest plan are in vedere destabilizarea Romaniei.Nu putem sa stam toti spectatori in fata unui om care e in stare sa arunce in aer aceasta tara doar pentru ca primul ministru nu a acceptat sa ii devina o sluga credincioasa", a spus Liviu Dragnea la Romania Tv.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, joi, in Bulgaria, ca afirmatiile potrivit carora premierul ar face bine sa faca ce i se spune s-au referit doar la demisie, precizand ca nu au fost amenintari. Seful statului a anuntat ca isi mentine opinia privind demisia Vioricai Dancila.Citeste si Iohannis tot crede ca Dancila trebuie sa plece: Celor din PSD si Guvern nu le place sa le arate cineva oglinda. ...citeste mai departe despre " Dragnea spune ca Iohannis i-a cerut lui Dancila sa ii fie lui sluga credincioasa, insa premierul a refuzat " pe Ziare.com