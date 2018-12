Dragnea sfideaza mediul de afaceri: Sunt sigur ca Guvernul a vorbit cu toti cei implicati. Explicatii despre noile taxe, dupa adoptarea OUG

"Sunt sigur ca ei (Guvernul, n.red.) au vorbit cu toti actorii implicati in toate domeniile in toata aceasta perioada", a spus Dragnea, intrebat de jurnalisti ce le raspunde tuturor celor care au criticat masurile anuntate.Insa, cu doar cateva minute inainte, acelasi Liviu Dragnea declara ca "explicatiile se dau dupa ce se adopta ordonanta".Cand jurnalistii l-au pus fata in fata cu reactia severa de pe Bursa in urma anuntului intentiei Guvernului, seful PSD a spus ca pentru el nu conteaza asta."Ce efecte, puteti spune? Cu cat a scazut? Se mai intampla asta... Asta cu jocul la bursa e un subiect in care nu va sugerez sa intrati. Pe noi ne intereseaza sa nu se prabuseasca economia romaneasca. (...) ASF sa faca orice verificari", a sustinut Dragnea.Zi neagra la Bursa de Valori Bucuresti: A incheiat tranzactiile cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel globalImpact devastator al anuntului Guvernului: "A fost baie de sange la Bursa. Actionarii si statul au pierdut 3 miliarde de dolari"Valcov: Scaderile de pe bursa sunt trecatoare. Ar fi o greseala ca OUG sa nu se deaAbsolut toata lumea a criticat Ordonanta TeodoroviciOameni de afaceri, companii, investitori straini, sindicate, Opozitia si chiar si parteneri de coalitie ai PSD-ALDE au criticat in termeni severi ordonanta anuntata de ministrul de Finante Eugen Teodorovici.S-a ajuns la situatii in premiera ca companii din diverse sectoare sa isi uneasca vocile intr-un mesaj comun pentru a atrage atentia Guvernului asupra efectelor devastatoare pe care masurile le vor avea in economie.Fara exceptie, toti au spus ca acestea se vor reflecta in preturile pentru consumatori, care vor creste cu siguranta pe toate sectoarele.In plus, toti fara exceptie au cerut Guvernului sa retraga ordonanata si sa se puna la masa pentru a gasi solutii, blamand faptul ca nu au fost consultati inainte ca Guvernul sa ia aceste masuri.De altfel, chiar si Consiliul Economic si Social a dat aviz negativ pe aceasta ordonanta de urgenta.Vezi aici doar cateva dintre reactiile celor care contribuie la peste 80% din PIB-ul Romaniei:Cea mai mare coalitie de investitori romani si st ...citeste mai departe despre " Dragnea sfideaza mediul de afaceri: Sunt sigur ca Guvernul a vorbit cu toti cei implicati. Explicatii despre noile taxe, dupa adoptarea OUG " pe Ziare.com