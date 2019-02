Dragnea sustine ca OUG pe justitie este in regula si era necesara

Intrebat despre reactia presedintelui Iohannis dupa adoptarea ordonantei, Liviu Dragnea a replicat: "Ce pot sa comentez la o asemenea prostie marca Iohannis? Ce legatura are ordonanta aia cu mine?"Intrebat de ce Sectia de anchetare a magistratilor a cerut dosarul Tel Drum de la DNA, Dragnea a raspuns: "Habar n-am. Nu lucrez la sectia respectiva"."Ieri am discutat cu ministrul Justitiei pentru ca i-am cerut sa-mi explice si mie ce se intampla daca presedintele iresponsabil al Romaniei nu da curs propunerilor de astazi si se depasesc cele 45 de zile de interimat. Si a facut o analiza a unei decizii a CCR si ne-a spus variantele pe care le-ar putea urma PSD", a precizat liderul PSD, intrebat daca Toader i-a prezentat ieri draftul ordonantei.In privinta faptului ca prin OUG s-a stabilit ca in 45 de zile sa fie numit seful DNA, Liviu Dragnea a spus: "Eu cred ca pesedintele Romaniei trebuie sa-si exercite prerogativele. (...) Dl Iohannis nu trebuie sa respecte si el legea, chiar daca membri ai familiei lui se zice ca merg noaptea la parchet sa dea declaratii?"In privinta respectarii principiului transparentei la adoptarea acestei ordonante despre care nu s-a stiut ca este pe ordinea de zi a sedintei Guvernului, Dragnea: "OUG de aia este de urgenta, sa rezolve urgenta"."Pe textul ordonantei m-am uitat si eu cred ca e in regula aceasta ordonanta si era necesara", a mai declarat Liviu Dragnea.Pe de alta parte, premierul Viorica Dancila a spus ca nu se da o ordonanta pentru o persoana, ci pentru Romania si toti romanii."Dl ministru a justificat astazi pe deplin. Daca va uitati la aceasta ordonanta o sa vedeti care este urgenta. In Romania in ultima perioada tot ceea ce faci trebuie sa fie legat de o anumita persoana. Cred ca trebuie sa schimbam modul de gandire si atunci cand modificam o lege, dam o ordonanta, acea ordonanta nu se refera la o persoana sau vreun grup de persoane. Toate aceste lucruri le dam pentru Romania si pentru toti romanii. (...) E dorinta unora de a discuta numai pentru justitie, pentru a trece in derizoriu alte lucruri importante", a spus Dancila.Intrebata de ce nu a fost in dezbatere publica ordonanta pe justitie, ea a raspuns: "Si ordonanta de urgenta care a modificat legea pentru alo ...citeste mai departe despre " Dragnea sustine ca OUG pe justitie este in regula si era necesara " pe Ziare.com