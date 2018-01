"Da, e foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna ministru Pana a tot tinut, dar noi am rugat-o sa ramana. A avut probleme si noi am rugat-o sa ramana, sa ramana ca sa incheiem bugetul si tot, a facut niste eforturi foarte mari, are probleme de sanatate.In mod normal, pentru inlocuirea sa ar trebui intrunit CEx-ul PSD, dar tinand cont ca domnul presedinte Dragnea a anuntat o restructurare a Guvernului inainte, in 2017, probabil va discuta cu premierul si cu forurile competente din partid vizavi de ceea ce doresc si cum dorim sa arate noul Guvern.Din ce inteleg eu, un Guvern mai suplu, cu ministere mai putine. E posibil ca acest minister sa treaca la Mediu (Ministerul Mediului - n.red.). Deocamdata nu am discutat (despre convocarea CEx - n.red.), abia astazi (miercuri - n.red.) a inceput munca", a declarat presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau.Citeste si Dragnea vorbeste despre remanierea Guvernului si spune ca Tudose si ministrii sai sunt cam nervosiTudose recunoaste ca Dragnea ar vrea sa-i remanieze Guvernul, dar cere discutii in coalitie: Sa incepem de susMinistrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie, invocand motive de sanatate.Ea a preluat mandatul la Ministerul Apelor si Padurilor la 29 iunie 2017 in Guvernul Tudose. ...citeste mai departe despre " Dragnea vrea restructurarea Guvernului. Dupa plecarea lui Pana, se anunta comasari de ministere " pe Ziare.com