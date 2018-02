Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea inflatiei. Inainte de a da un raspuns ferm, Dragnea a spus ca trebuie mai intai sa primeasca lamuriri de la Banca Nationala a Romaniei."Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator cu niste puncte de vedere adunate de la mai multi specialisti si din partea mea. Si vreau sa primesc niste raspunsuri. Nu vreau sa discut acum pe genunchi, pentru ca e un subiect foarte important. As vrea sa vad si care a fost implicarea BNR in asta, pentru ca este o chestiune foarte serioasa", a adaugat Dragnea.Intrebat si daca apreciaza ca BNR ar fi vinovata de acest lucru, Dragnea a raspuns: "Doamne fereste, nu, dar trebuie niste raspunsuri".Rata anuala a inflatiei a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum, arata primele estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica ( INS ).Trendul s-a mentinut ascendent, dupa ce, in decembrie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,32%, in crestere fata de noiembrie, cand a fost 3,23%, si fata de octombrie, cand a fost de 2,63%.Astfel, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la gaze (3,79%), legume si conserve de legume (3,23%), fructe proaspete (3,1%) si citrice si alte fructe meridionale (2,58%). Pretul combustibililor a crescut, in ultima luna, cu 2,42%. Si pretul serviciilor a crescut, cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017.Iata o explicatie pertinenta a cresterilor de preturi din 2017 oferita de analistul economic Valentin Ionescu . ...citeste mai departe despre " Dragnea vrea sa ii explice Isarescu de ce a crescut inflatia " pe Ziare.com