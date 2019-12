Astfel, deputatii au modificat OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.Prin amendamentul propus la proiect de presedintele Comisiei pentru munca, deputatul PSD Adrian Solomon este prevazuta majorarea cuantumului alocatiei de stat pentru copii astfel:600 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap;300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani;600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, in cazul copilului cu handicapProiectul a fost adoptat de Senat pe 11 martie.Camera Deputatilor este for legislativ decizional in acest caz. ...citeste mai departe despre " Dublarea alocatiilor pentru copii, raport favorabil in Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor " pe Ziare.com