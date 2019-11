Duminica ne votam presedintele, dar stim ce poate face si ce nu?

Constitutia prevede ca "presedintele Romaniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat".Pentru a-si indeplini rolul conferit de Constitutie, presedintele are la dispozitie un mandat de 5 ani, putand fi reales o singura data. In timpul mandatului, presedintele Romaniei nu poate fi membru al unui partid si nu poate indeplini nicio alta functie publica sau privata.Tot conform Constitutiei, presedintele Romaniei are in primul rand rolul de a reprezenta statul roman si de a fi "garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii".De asemenea, "presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice". In acest scop, presedintele "exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate".In exercitarea atributiilor sale, presedintele Romaniei emite decrete.Relatia cu GuvernulUna dintre cele mai importante atributii ale presedintelui este aceea de a desemna candidatul pentru functia de prim-ministru si de a numi guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament. Tot presedintele este cel care revoca si numeste ministrii, la propunerea premierului.Presedintele Romaniei nu il poate revoca pe prim-ministru, dar el este cel care va desemna premierul interimar in cazul in care prim-ministrul in functie nu isi mai poate exercita atributiile.Citeste si:Iohannis mai da o sansa PSD: Viorica Dancila va fi primul premier-femeie al RomanieiCCR admite partial sesizarea lui Dancila: Iohannis e obligat sa numeasca interimari, dar si premierul trebuie sa mearga in ParlamentPresedintele mai poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente si de importanta deosebita si poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice sau in cazul in care este invitat de premier. Sedintele de guvern la care participa si presedintele sunt prezidate de acesta, nu de prim-ministru.Citeste si Iohannis prezideaza sedinta de guvern: Nu se va discuta despre gratiere si modificarea Codurilor Penale. Politica externa si AparareIn ceea ce priveste p ...citeste mai departe despre " Duminica ne votam presedintele, dar stim ce poate face si ce nu? " pe Ziare.com