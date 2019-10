Dupa 30 de ani, Romania e din nou la rascruce. Paradoxal, sta mai bine ca vecinii, iar generatia care aduce schimbarea o are ca simbol pe Kovesi Interviu

La 30 de ani de la comunism, asadar, Romania e iarasi la o rascruce si Opozitia are, pentru prima data, o sansa majora.Sunt concluzii optimiste sau, cum ii place lui Oliver Jens Schmitt sa spuna in acest dialog gazduit de Libraria Humanitas Cismigiu, de un optimism pragmatic, care pot suna paradoxal intr-o Romanie aflata intr-o acuta criza guvernamentala.Dar Oliver Jens Schmitt, presedinte al Sectiei istoric-filosofice a Academiei Austriece de Stiinte, un vorbitor excelent de limba romana, pune lucrurile in context si ne indeamna sa ne asumam comparatiile si sa vedem cat de mult s-a schimbat tara - si imaginea ei - odata cu noua generatie a Pietii Victoria, care a iesit in strada pentru a proteja valorile democratice si pro-europene.Oliver Jens Schmitt, Romania intra in acest al 30-lea an de democratie redobandita, cumva in acelasi registru al unei dezbateri patimase, daca fostii nomenclaturisti si securisti au reusit sa controleze puterea si dupa 1989. E o intrebare valida?Mi se pare o intrebare valida, nu numai pentru Romania, pentru ca se vede pur si simplu cine a fost la carma tarii in ultimii 30 de ani si, mai ales, cine a controlat majoritar puterea.A fost evident, in cazul Romaniei, ca au fost postcomunistii cei care au preluat imediat dupa 1989 puterea in tara si trebuie sa admitem ca o opozitie necomunista a avut numai pentru o perioada foarte scurta posibilitatea de a schimba directia tarii.Stim cum a esuat acea prima incercare a unui guvern pro-democratic, pro-occidental la sfarsitul anilor 1990.Pe de alta parte, daca analizam situatia in care Romania se afla astazi, ajungem la un rezultat paradoxal, mai ales in comparatie cu celelalte tari din Europa central-orientala. Romanii sunt obisnuiti sa stie ca Ungaria, Polonia, chiar si Cehia si Slovacia au pornit mult mai bine, pentru ca in anii '90 au realizat reforme intr-o perioada in care postcomunistii din Romania si chiar si din Bulgaria au refuzat reforma si au incercat sa continue o politica industriala comunista, putin mai moderata, care a condus la un dezastru economi ...citeste mai departe despre " Dupa 30 de ani, Romania e din nou la rascruce. Paradoxal, sta mai bine ca vecinii, iar generatia care aduce schimbarea o are ca simbol pe Kovesi Interviu " pe Ziare.com