Proiectul "Romania Educata" reprezinta cea mai ampla si de durata consultare publica desfasurata pana acum in domeniul politicilor publice din educatie, potrivit unui comunicat de presa al Presedintiei.Sursa citata mai spune ca la dezbatere au participat peste 10.000 de persoane, iar la elaborarea documentelor lansate cu aceasta ocazie au contribuit peste 60 de institutii publice, organizatii neguvernamentale si reprezentanti ai actorilor din domeniu. Demersul "exprima dorinta presedintelui Romaniei ca fiecare roman sa aiba ocazia de a contribui la proiect".Totodata, in cadrul evenimentului de la ora 17:00, de la Palatul Cotroceni, va fi lansat si site-ul proiectului, unde rezultatele vor fi disponibile pentru consultare si unde toti cei interesati sunt invitati sa transmita opinii si sugestii.Potrivit unor surse oficiale din Administratia Prezidentiala, de la inceputul anului viitor, presedintele Klaus Iohannis va incepe o noua serie de consultari cu partidele politice care vor viza proiectul "Romania Educata".Proiectul "Romania Educata" cuprinde sapte rapoarte tehnice care vizeaza urmatoarele domenii: cariera didactica, managementul educational, echitatea de acces (reducerea abandonului si a analfabetismului functional), invatamantul functional si tehnic, invatamantul superior, educatia timpurie (crese si gradinite) si evaluarea elevilor si studentilor."Romania Educata" este proiectul national initiat de seful statului care are scopul de a sustine reasezarea societatii pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazata pe performanta, munca, talent, onestitate si integritate, conform site-ului Administratiei Prezidentiale. ...citeste mai departe despre " Dupa 4 ani de mandat, Iohannis lanseaza azi, in sfarsit, proiectul "Romania Educata" " pe Ziare.com