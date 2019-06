Dupa cazul Sorina, Parlamentul dezbate de urgenta Legea Adoptiilor, care prevede bani pentru noii parinti

Au curs multe acuzatii, politicieni si institutii deopotriva s-au aratat reciproc cu degetul si le-am auzit pe premierul Vorica Dancila si ministrul Sanatatii Sorina Pintea cerand masuri in calitate de mame ale unor copii adoptati.Si dupa multi ani in care s-a evitat subiectul si au fost respinse sesizari si initiative, politicienii si-au amintit ca in sertarele Parlamentului zace un proiect de modificare a legislatiei privind adoptiile.Scade birocratia si cei care adopta primesc baniMulte dintre masurile din acest proiect, avizat spre sfarsitul anului trecut de Guvern si trimis spre dezbatere in Parlament, erau continute si de initiativa deputatului USR Iulian Bulai. Proiectul sau a fost respins in bloc de cei de la PSD-ALDE in toamna anului trecut, iar sedinta respectiva s-a desfasurat cu scantei.Sunt scoase din ecuatie mai multe chestiuni birocratice, care faceau ca procesul de adoptie sa se intinda si pe ani buni, insa proiectul Guvernului prevede stimulente financiare pentru cei care adopta si respinge total posibilitatea adoptiilor internationale.Pana acum, ca un copil sa poata fi inclus pe lista de adoptie, el trebuia sa fie refuzat de toate rudele pana la gradul IV inclusiv. Noua lege prevede coborarea cu un grad a acestui proces.Totodata, se dispune prelungirea dosarului de la 2 la 5 ani, pentru ca multe dintre documente expirau pe parcursul procedurii de adoptie si totul trebuia luat de la capat.Totodata, cei care adopta primesc 600 de lei pe luna sau 900 de lei, daca este vorba de un copil cu handicap sau care provine dintr-o familie cu mai multi frati, si anual 1.500 de lei pentru consilierea psihologica si cheltuielile medicale ale copilului."Noi avem o noua propunere de lege a adoptiei. Vrem sa incurajam adoptia si la persoanele care nu au o situatie materiala nu neaparat extraordinara si sa dam stimulente financiare, sa decontam, de exemplu, deplasarile pentru potrivire - daca eu sunt din Botosani si vreau sa adopt un copil la Baia Mare -, la vizitele de potrivire pot primi, conform noii legi, decontarea transportului sau pot primi ulterior deciziei finale, cand se instituie a ...citeste mai departe despre " Dupa cazul Sorina, Parlamentul dezbate de urgenta Legea Adoptiilor, care prevede bani pentru noii parinti " pe Ziare.com