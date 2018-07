"Presedintele Romaniei decreteaza:Articol unic - Doamna Laura Codruta Kovesi se revoca din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie", se arata in decretul publicat in nr. 526 din Monitorul Oficial.Mai multi juristi au sustinut anterior ca presedintele Iohannis ar fi putut mentiona in decret o data ulterioara de la care revocarea sa intre in vigoare, de exemplu chiar data expirarii mandatului Laurei Codruta Kovesi (in mai 2019).La mai bine de o luna de la decizia CCR prin care presedintele Iohannis era obligat sa o revoce pe sefa DNA, purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale a anuntat, luni dimineata, ca seful statului a hotarat sa respecte cerinta Curtii.Citeste mai multe despre: Iohannis a demis-o pe Kovesi. Prin purtatorul de cuvantLaura Codruta Kovesi sustine declaratii de presa la ora 12:00, pe care le puteti urmari pe Ziare.com in format LIVE TEXT. ...citeste mai departe despre " E oficial: Decretul de revocare a lui Kovesi de la sefia DNA a intrat in vigoare " pe Ziare.com