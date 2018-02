Echipe mixte sindicate - ITM vor informa daca sunt firme private care scad salariile angajatilor

"Ca sa fim siguri ca nu vor exista derapaje, Guvernul a semnat un protocol de colaborare cu CNSLR Fratia prin care s-a stabilit ca la nivelul fiecarui judet se constituie echipe mixte formate din reprezentanti ai structurilor teritoriale ale Guvernului, cum ar fi Inspectoratele de munca, si ai sindicatelor, care au rolul sa anunte in timp util care sunt firmele care profita de modificarile Codului Fiscal in defavoarea angajatilor, astfel incat ITM-urile sa efectueze controale", a declarat Lia Olguta Vasilescu.Ministrul a precizat ca Inspectia Muncii deruleaza in acest sens o campanie de informare atat pentru angajati, cat si pentru angajatori.Reamintim ca de la 1 ianuarie 2018, in cadrul "revolutiei fiscale" adoptate de PSD - ALDE, contributiile la sanatate si pensii datorate statului au trecut exclusiv in sarcina angajatului. Daca la institutiile publice trecerea s-a facut prin majorarea sumei prevazuta in contractul de munca, in mediul privat nu exista o astfel de obligatie.Singura obligatie legala pentru firmele private este sa realizeze negocieri cu sindicatul din companie (in cazul in care are mai mult de 22 de salariati). In urma negocierilor, insa, firmele private pot decide sa majoreze sau sa mentina salariul din contractul de munca al angajatului.Potrivit informatiilor de pana acum, doar 48% dintre firmele private au modificat contractele de munca (date REVISAL, potrivit ministrului Muncii), in timp ce la IMM-uri, doar unul din trei patroni a avut negocieri cu salariatii (potrivit datelor furnizate de CNIMMPR)."Pana in acest moment, aproape jumatate din contracte au fost modificate in REVISAL si mai sunt doua luni pana la expirarea termenului (31 martie - n.r.), astfel incat presupunerea ca pentru restul de 50% vor scadea salariile este fara fundament", a punctat ministrul.Ministrul Muncii a adaugat ca patronii nu ar avea motive sa scada salariile in mediul privat, insa a recunoscut ca statul nu are parghiile legale sa ii oblige sa majoreze salariul din contractul de munca, adaugand contributiile care intra acum in sarcina angajatorului."Mentionam ca angajatorii nu trebuie sa suporte cheltuieli in plu... citeste mai departe despre " Echipe mixte sindicate - ITM vor informa daca sunt firme private care scad salariile angajatilor " pe Ziare.com