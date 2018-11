Efectul #TeleormanLeaks: Autoritatile statului cer RISE Project sa-si divulge sursele si ameninta cu o amenda uriasa

Jurnalistii acuza ca "gruparea Dragnea" incearca astfel sa ii intimideze, potrivit unei postari pe pagina de Facebook RISE Project."Gruparea 'Dragnea' incearca sa intimideze RISE Project invocand legislatia europeana, dupa ce ei insisi au fost acuzati ca ar fi furat bani europeni.Astazi, prin aceasta notificare, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCP) ne solicita divulgarea surselor in cazul #TeleormanLeaks si informatii despre toate datele pe care le detinem.ANSPCD mai ameninta cu penalitati de 20 de milioane de euro in caz ca nu furnizam acces la sistemele noastre informatice", se arata pe pagina de Facebook RISE Project.Jurnalistii de la RISE atrag atentia ca institutia este condusa de Ancuta Opre, urmarita penal la DNA pentru abuz in serviciu."Institutia este condusa de Ancuta Opre, numita de Senat si urmarita penal la DNA pentru abuz in servicu comis intr-o functie anterioara. Mai precis, Opre este acuzata ca ar fi supraevaluat proprietati cand era sefa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (A.N.R.P.), intr-un dosar celebru.Presdinta Ancuta Opre, om cu vechime in PSD, a fost colega la ANRP cu George Balaiti, cel care semneaza solicitarea catre RISE. Balaiti a lucrat inainte la serviciul de comunicare al PSD si e acum sef serviciu control operatori in cadrul ANSPCP.RISE este un centru independent de investigatii de presa, afiliat organizatiilor internationale de profil, iar demersurile noastre sunt intreprinse exclusiv in interes public.Continuam", se mai arata in postare.Jurnalistii de la Rise Project au publicat, luni, primele informatii detaliate din cadrul anchetei Teleorman Leaks.Citeste aici principalele informatii din Teleorman LeaksAmintim ca jurnalistii au anuntat de sambata ca un localnic din Teleorman a gasit pe proprietatea sa o valiza cu documente in format electronic sau fizic, fotografii si numeroase informatii financiare ce ii vizau pe Liviu Dragnea, fiul sau Valentin, firma Tel Drum si alti membri din anturajul liderului PSD.Citeste si:Dragnea cere ca DNA sa investig ...citeste mai departe despre " Efectul #TeleormanLeaks: Autoritatile statului cer RISE Project sa-si divulge sursele si ameninta cu o amenda uriasa " pe Ziare.com