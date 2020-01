Elita mondiala s-a reunit la Davos, Romania a stralucit prin absenta

Lumea se reasaza, iti trebuie cat mai multa informatie, know-how, direct de la sursa, iar Davosul era locul in care "poti sa ai intalniri care altfel ti-ar lua luni de zile si te-ar costa o gramada de bani", si totodata "cea mai simpla metoda de a pune interesul Romaniei, sau ingrijorarile, obiectiile, punctele de vedere, in circulatia agendei mondiale", adauga fostul consilier prezidential pe probleme de securitate Iulian Fota.Elita lumii s-a reunit saptamana aceasta la Davos (Elvetia), unde a avut loc editia 50, aniversara, a Forumului Economic Mondial. Circa 3.000 dintre cei mai importanti oameni ai planetei (foto) s-au strans la un loc pentru a discuta despre problemele majore actuale, si, din pacate, printre ei nu s-a aflat nici macar un reprezentant al Romaniei.Din niciun domeniu - nici politic, nici economic, nici din lumea afacerilor, nici macar din mediul cultural, academic sau din randurile societatii civile. Nimeni.In schimb, au fost prezente circa 3.000 de nume importante din 117 tari, printre care 53 de sefi de stat si de guvern, dar si 116 miliardari. Presedintele SUA, Donald Trump, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, printul Charles al Marii Britanii, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Parlamentului European, David Sassoli, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, directorul FMI, Kristalina Georgia, presedintele Bancii Central Europene, Christine Lagarde, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au venit la Davos, dar si activista pentru mediu Greta Thunberg, George Soros, alti banckeri si investitori importanti, alaturi de lideri de mari sindicate, sefi de organizatii internationale sau celebritati din lumea artistica, conform site-ului oficial.Anul acesta, principalul obiectiv fixat a fost "crearea unei lumi coezive si sustenabile", cu cele sapte teme majore alese in mod special: Sanatate, Ecologie, Economie, Societate, Industrie, Tehnologie si Geopolitica, topicuri explorate in aproape 400 de sesiuni diferite.Citeste mai departe despre " Elita mondiala s-a reunit la Davos, Romania a stralucit prin absenta: De ce ratam cu incapatanare, in fiecare an, o oportunitate uriasa? Interviu " pe Ziare.com