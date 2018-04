In interviul acordat, duminica seara, televiziunii franceze BFM-TV, presedintele Frantei a vorbit despre contextul geopolitic vulnerabil al Europei de azi, unde politicienii populisti profita de oboseala oamenilor si instaleaza regimuri de putere in care nu democratia face regulile."Avem de-a face in Europa cu asa numitele democratii iliberale. Eu vad in Europa democratii in care oamenii au obosit, democratii care se obisnuiesc cu slabiciunea, cu nedreptatea si inegalitatile, chiar cu furia. (...) Si de celalalta parte sunt democratiile iliberale, care spun: "Oamenii aceia sunt slabi, hai sa nu mai respectam democratia, sa scapam de independenta magistratilor". Polonia, Ungaria, chiar unii in Romania - si salut acum munca presedintelui roman care nu isi lasa tara din maini", a spus Macron.Klaus Iohannis primeste, astfel, un sprijin important chiar in saptamana in care este asteptata decizia lui in cazul revocarii Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA.Citeste si Iohannis va anunta la inceputul saptamanii viitoare ce a decis in privinta revocarii lui Kovesi de la sefia DNA ...citeste mai departe despre " Emmanuel Macron il lauda pe Klaus Iohannis: E un presedinte care nu isi lasa tara din maini " pe Ziare.com