Euronews ironizeaza criza din Romania: Este cineva acolo? Vizita lui Shinzo Abe are loc in cel mai prost moment

"Este cineva acolo? Vizita lui Shinzo Abe in Romania intervine in cel mai prost moment", titreaza cei de la Euronews, aratand ca liderul japonez nu s-a putut intalni cu premierul roman, dat fiind ca acesta din urma a demisionat cu o seara inainte."Premierul Japoniei a calatorit 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, dar a descoperit ca omologul sau roman nu mai era in functie pentru a-l intampina. Shinzo Abe este primul sef de guvern din Japonia care efectueaza o vizita la Bucuresti.Dar momentul este nefericit: vizita intervine dupa ce premierul Romaniei, Mihai Tudose, si-a dat demisia luni seara deoarece a pierdut sustinerea propriului partid", observa Euronews."Demisia a afectat programul lui Shinzo Abe, care viziteaza Romania in cadrul unui turneu in tari est-europene. Shinzo Abe a anulat vizita la Guvern, dar au avut loc intrevederi la nivel inferior intre oficiali romani si delegatia din Japonia", noteaza Euronews, mentionand ca Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis.In afara de Romania, Shinzo Abe face vizite in Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria si Serbia.