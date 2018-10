Europarlamentari catre Dancila: Ce interese ascunse colcaie in spatele Guvernului dvs? Legalizati, de fapt, coruptia!

"Ce interese ascunse colcaie in spatele Guvernului dumneavoastra?", a spus europarlamentarul."Romanii s-au luptat pentru democratie, sunt un popor decent si curajos. Ii ignorati, doamna, de ce nu vreti sa va ascultati poporul? Ce interese ascunse colcaie in spatele Guvernului dumneavoastra? Acest Parlament vrea sa stie aceste lucruri. Ascultati-va poporul, romanii vor doar transparenta si integritate", a spus in plenul Parlamentului European Esteban Gonzalez Pons, din grupul PPE.La randul sau, europarlamentarul german Ska Keller (Verts/ALE) a subliniat aceeasi idee: romanii au luptat pentru democratie si au reusit sa dea jos o dictatura dupa zeci de ani, insa acum Guvernul Romaniei permite oamenilor condamnati sa fure bani, legalizand, practic, coruptia.Keller a adaugat ca se fura mai multi bani decat se investesc in spitale."Romania are o traditie indelungata si mandra pentru libertate. A dat jos o dictatura dupa 42 de ani. Romania a facut-o, desi a fost greu. Democratia s-a dezvoltat, a intrat in UE, iar ce se intampla acum este cu atat mai ingrijorator.Guvernul vostru va permite oamenilor condamnati sa fure bani. Legalizati, de fapt, coruptia. Banii sunt luati de la oameni si merg in buzunarele altora. Romanilor le pasa, pentru ca au iesit in strada", a spus Ska Keller.Ea a vorbit si despre proteste si a spus ca i se pare total gresit ca oamenii trebuie sa aiba o autorizatie, un acord pentru a protesta, desi a protesta tine de dreptul la libertate.Amintim ca Romania este in centrul sesiunii plenare din aceasta saptamana a Parlamentului European. Luni seara, a avut loc o prima dezbatere extraordinara in comisia LIBE, cu participarea lui Frans Timmermans.In aceste momente, plenul Parlamentului European dezbate situatia statului de drept din tara noastra.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sustinut ca Parlamentul Romaniei nu a dat semne ca raspunde avertismentelor primite de la partenerii externi in ceea ce priveste modificarea Legilor Justitiei."E o oportunitate sa facem un inventar al evolutiilor din ultimele luni. Suntem constienti ca reforma Codurilor Penale aduce ingrijorari d ...citeste mai departe despre " Europarlamentari catre Dancila: Ce interese ascunse colcaie in spatele Guvernului dvs? Legalizati, de fapt, coruptia! " pe Ziare.com