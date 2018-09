Europarlamentar PNL: Daca va fi validat, referendumul ne va crea mari necazuri in Europa

"Nu este o tema relevanta pentru societatea romaneasca, pentru ca e foarte clar: va fi un rezultat de 90% Da.Nu cred ca aveam nevoie de un asemenea referendum care va crea foarte multe discutii inutile intre noi, cand legile din tara asta erau foarte clare, nu exista vreo problema de niciun fel. Daca mai erau ceva lucruri neclare, ca, de exemplu, tema infiat copii, puteau fi reglementate printr-o lege. E o tema care nu trebuia pusa pe masa.Eu sunt ingrijorat. Rezultatul, daca va fi DA si validat, si tot ne va crea mai mari necazuri din punct de vedere Europa decat orice alta tema, pentru ca este vorba de drepturile omului", a spus Marinescu, la dezbaterea "Alegerile europarlamentare 2019: Europa, incotro?", organizata de Euroactiv Romania.El a adaugat ca se intreaba daca actuala majoritate parlamentara, "care oricum sunt un grup de incompetenti, asa cum nu am avut niciodata", promoveaza acest referendum "din prostie sau din intentie"."Nu stiu ce se va intampla, dupa ce acest referendum va fi validat, ca atitudine, deja au fost cateva discutii in grupurile politice acum doua zile (in grupurile din Parlamentul European - n.red.) ", a incheiat Marinescu.Atat premierul Viorica Dancila, cat si liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au fost chestionati in aceasta saptamana de oficialii europeni pe tema organizarii acestui referendum. Drept urmare, la intoarcerea in tara amandoi au subliniat ca nici PSD, nici ALDE nu se implica in campanie, desi ambele partide au dat deja mesaje si dovezi clare ale implicarii.Citeste amanunte:Dancila sustine la Bruxelles ca PSD nu face campanie pentru "familia traditionala", desi partidul a si inceput-o (Video)Dragnea: Ceea ce a spus doamna Dancila e corect. PSD nu face campanie pentru referendum, ci actiuni de informareTariceanu spune ca ALDE nu se implica in campania pentru referendum si vine cu un sondajLa o zi dupa ce Dancila a promis ca nu face campanie pro-referendum, ministrul Finantelor spune ca va vota "Da"Ministrul Gavrilescu, dar si politicieni din Opozitie au facut propaganda pro-referendum intr-o biserica din Prahova, cu spatele la altar (Video)Vezi si Apel de la maghiari pentru boicot la referendum: Poat ...citeste mai departe despre " Europarlamentar PNL: Daca va fi validat, referendumul ne va crea mari necazuri in Europa " pe Ziare.com