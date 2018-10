"Pana acum era vorba de demonstratiile din 10 august, acum e dura ca se revoca procurorul general. Eu am o intrebare, ce se intampla daca, doamne fereste, domnul Augustin Lazar intra in incapacitate de a mai conduce Parchetul General, ce se intampla atunci? Vine Europa si numeste pe cineva, opozitia ce o sa faca? Cimitirele sunt pline de oameni de neinlocuit", a declarat Ioan Mircea Pascu, intrebat daca rezolutia PE privind statul de drept din Romania va fi una dura, dupa anuntul privind revocarea procurorului general.Acesta a mai a declarat ca nu crede ca rezolutia va impune sanctiuni si ca nu exista niciun motiv pentru ca Parlamentul European sa insiste cu aceasta motiune.Declaratiile vin in contextul in care este asteptata adoptarea unei rezolutii dure in Parlamentul European privind statul de drept din Romania, in noiembrie, dupa ultimele evolutii din tara noastra.Citeste si: Se asteapta o rezolutie foarte dura in Parlamentul European privind Romania. Care pot fi consecintele? ...citeste mai departe despre " Europarlamentar PSD, despre Augustin Lazar: Cimitirele sunt pline de oameni de neinlocuit " pe Ziare.com