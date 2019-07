Europarlamentarul Ghinea a fost ales vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala

"Fondurile europene reprezinta sansa reala de a dezvolta Romania. Ne batem aici pentru fonduri europene mai multe, mai bine folosite. Sa urmarim mai atent impactul real, pana in ultimul catun, nu doar sa plimbam hartii prin birocratie. Voi lucra in Comisia REGI la cele mai importante regulamente ale fondurilor europene pentru urmatorii sapte ani. Apoi trebuie sa pregatim in Romania o guvernare capabila sa modernizeze, sa europenizeze Romania", a declarat Cristian Ghinea, citat intr-un comunicat al aliantei.Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Ciolos, a precizat inca din timpul campaniei electorale ca isi doreste o pozitie importanta in aceasta comisie, "din care poate ajuta la negocierile din viitorul exercitiu bugetar al UE, astfel incat tara noastra sa beneficieze de mai multi bani nerambursabili pentru dezvoltare".Intr-o postare pe contul sau de Facebook , Ghinea noteaza ca este "mandru si onorat totodata"."Am fost ales astazi vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European. Sunt mandru si onorat totodata. Este comisia cheie pentru politica de coeziune, pentru ceea ce numim generic in Romania "fondurile europene".Fondurile europene reprezinta sansa reala de a schimba Romania.Cand eram ministru al Fondurilor Europene am intrebat public: arata Romania ca o tara care a absorbit 43 miliarde de euro din 2007 incoace? Am afirmat ca Romania, ca societate, a ratat sansa de a folosi fondurile europene pentru o modernizare structurala - sunt proiecte reusite ici si colo, multe proiecte ratate, multa birocratie, un sistem mamut si ineficient al statului de tocat fondurile europene. Dar raspunsul la intrebarea mea e NU. Nu arata.Am fost atunci criticat. Dar am spus adevarul. Avem nevoie de o schimbare.Voi lucra in comisia REGI la cele mai importante regulamente ale fondurilor europene pentru urmatorii sapte ani. Apoi trebuie sa pregatim in Romania o guvernare capabila sa modernizeze, sa europenizeze Romania", a scris europarlamentarul pe reteaua sociala....citeste mai departe despre " Europarlamentarul Ghinea a fost ales vicepresedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala " pe Ziare.com