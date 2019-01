Evenimentele politice ale anului 2019 in Romania si in lume

Batalia din Justitie pare ca va avea punctul culminant in 2019, in care miza se muta pe amnistie si gratiere. Insa, daca in 2018 luptele politice au fost eclipsate de evenimentele din Justitie sau de proteste si de violentele jandarmilor, in 2019, confruntarile politice sunt unele deosebit de importante.Pe plan extern, cel mai important eveniment pentru Romania va fi reprezentat de alegerile europarlamentare din luna mai, si sa nu uitam nici ca tara noastra detine presedintia UE in primele sase luni ale anului.Sa vedem, totusi, la ce sa ne asteptam in 2019.Alegerile europarlamentare (26 mai)Primul mare test dupa doi ani si jumatate pentru partidele din Romania arata un tablou politic cu mult schimbat fata de alegerile parlamentare. Un sondaj IMAS de la sfarsitul lunii decembrie arata ca PNL a depasit PSD, ambele cu putin peste 25 la suta, USR are 11,5 si ALDE sub 10 la suta.Dinspre PNL, stim ca am putea asista la o revenire a lui Crin Antonescu tocmai pe listele pentru aceste alegeri, dar si a lui Vasile Blaga, iar primarul Aradului, Gheorghe Falca, ar urma sa se afle si el pe un loc eligibil.USR si-a desemnat deja, prin vot, candidatii, iar formatiunea ar putea avea o candidatura comuna cu PLUS-ul lui Dacian Ciolos.In ce priveste PSD - ALDE, Calin Popescu Tariceanu a spus ca nu stie deocamdata daca va fi o lista comuna cu PSD, si nici lista ALDE nu e finalizata, doar doua nume fiind sigure de candidatura. De partea cealalta, social-democratii par ca inca sunt dezorganizati in ce priveste aceste alegeri sau ca, cel putin, nu le acorda deocamdata atentie.Alegerile prezidentiale (luna noiembrie)Cursa pentru Cotroceni ar putea sa fie una in trei, intre Klaus Iohannis, un reprezentant al PLUS + USR, pana acum vehiculandu-se varianta Dacian Ciolos si, cel mai probabil, unul dintre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.Klaus Iohannis a anuntat de mai bine de jumatate de an ca va candida pentru al doilea mandat. Ceea ce si era de asteptat pentru seful statului, care ar urma sa fie sustinut de PNL.Apoi, in luna octombrie, Dacian Ciolos a spus la randul sau ca este gata sa intre in cursa pentru Cotroceni. Ramane de vazut daca o eventuala candidatura a sa ar putea fi sustinuta de USR, dupa ce formatiunea condusa de Dan Barna anunta, in vara, ca va av ...citeste mai departe despre " Evenimentele politice ale anului 2019 in Romania si in lume " pe Ziare.com