"Doamna Dancila ne comunica (sic!) ca este inoportun sa introducem votul prin corespondenta pentru alegerea presedintelui din ratiuni ce tin de buget. Am crezut ca acel punct de vedere reprezinta doar o parte din ceea ce mi se parea nerealist din punct de vedere politic, dar iata ca astazi linia pe care a trasat-o dna Dancila, probabil impreuna cu Liviu Dragnea, devine realitate.In urma cu putin timp, Comisia de Administratie din Senat, care trebuie sa pregateasca raportul cu privire la legea privind alegerea presedintelui, prin care noi am propus ca cei 4,5 milioane de cetateni romani care locuiesc peste hotare sa poata vota prin corespondenta, a dat un aviz negativ fata de aceasta propunere", a sustinut Tomac.Acesta a precizat ca PSD "se razbuna" pe romanii din strainatate."La alegerile prezidentiale de anul viitor vom avea din nou cozi de kilometri intregi in fata misiunilor diplomatice, pentru ca PSD-ul face din nou aceeasi greseala din 2014, ingradind un drept fundamental pe care il au cetatenii romani, si anume dreptul la vot.Consideram ca este o actiune premeditata pe care PSD o pregateste drept razbunare fata de diaspora si o vom contesta prin toate mijloacele politice pe care le avem la dispozitie", a completat Tomac.Comisia pentru Administratie Publica din Senat a dat raport de respingere initiativei legislative a PMP care prevedea introducerea votului prin corespondenta la alegerile presedintelui Romaniei, a anuntat liderul grupului deputatilor PMP, Eugen Tomac, pe Facebook , adaugand ca legea mai poate modificata doar pana la sfarsitul acestui an. ...citeste mai departe despre " Fara vot prin corespondenta la prezidentiale. Tomac: PSD se razbuna pe diaspora, iar vor fi cozi de kilometri " pe Ziare.com