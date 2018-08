In momententul redactarii acestei stiri, inca sase judete sunt aproape de prag: Bacau, Maramures, Tulcea, Neamt, Suceava si Vaslui."Judetul Alba a strans 22.000 de semnaturi! La succesul din Alba au contribuit zeci de voluntari implicati din Sebes, Sibiu, Cluj, Arad, Medias, Agnita, Bucuresti, Brasov si Diaspora, care au luat la pas judetul pentru a-l aduce in randul celor care ating tinta de 20.000 de semnaturi", se anunta luni dimineata pe pagina oficiala de Facebook a campaniei Fara Penali in Functii Publice.Duminica, aceeasi sursa nota: "Plecara oltenii cu papornitele pline la capitala. Bravo Dolj, cele 21.000 de semnaturi, in drum spre numaratoare!"S-au strans semnaturi pentru campanie peste tot, inclusiv in fata sediilor PSD."Strangem semnaturi peste tot. Inclusiv in fata sediilor PSD. Mai avem putin! Pe 20 august trimitem dosarele la primarii si avem nevoie de cat mai multe semnaturi. Printeaza lista, aduna semnaturile prietenilor si da-ne un semn", este indemnul organizatorilor acestei initiative, care pana acum a adunat peste 700.000 de semnaturi.Iata situatia strangerii de semnaturi pentru campania #FaraPenali la nivelul intregii tariCampania #FaraPenali se vede din avion. Mesajul are 56 de metri si a fost facut din 180 de baloti (Video)B.B. ...citeste mai departe despre " #FaraPenali : Inca doua judete au trecut in weekend pragul de semnaturi. S-au adunat si in fata sediilor PSD " pe Ziare.com