Fifor anunta ca secretarul american al Apararii, James Mattis, va veni in Romania

Mihai Fifor a afirmat, la Antena 3, ca a insistat ca secretarul Apararii al SUA, James Mattis, sa faca o vizita oficiala in Romania, insa in septembrie a mers el in SUA."La finalul intalnirii de la Washington, secretarul Mattis a promis clar, ianuarie, cel mai tarziu februarie, va fi in vizita oficiala in Romania", a spus Fifor.Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit miercuri, la Pentagon, cu secretarul Apararii al SUA, James Mattis, oficialul roman aratand ca Guvernul Romaniei acorda o importanta deosebita consolidarii legaturii transatlantice si ca, in contextul Brexit, Romania nu crede in crearea unei Europe a Apararii fara o puternica relatie transatlantica.De asemenea, Fifor a spus ca Romania este un aliat stabil si credibil, care isi indeplineste toate angajamentele si responsabilitatile care decurg din calitatea de stat membru al NATO.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN), discutiile au vizat teme prioritare ale cooperarii in domeniul apararii dintre Romania si SUA, cu accent pe evolutiile de securitate din regiunea Marii Negre si din Balcanii de Vest, implementarea deciziilor Summit-ului NATO din luna iulie, participarea la lupta impotriva terorismului, cooperarea bilaterala si prezenta fortelor SUA pe teritoriul Romaniei, precum si aspecte legate de cooperarea in domeniul industriei de aparare si programelor majore de inzestrare derulate cu partenerul american.