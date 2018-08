Fifor: Declaratiile unor oficiali sunt simpatice. Romania, la baza de la Deveselu, nu are rachete balistice

"Cred ca, atunci cand vorbim despre modul in care se manifesta Federatia Rusa, nu mai incape niciun fel de dubiu. In ceea ce priveste declaratiile unor oficiali, am urmarit si eu ieri - sunt simpatice - asta e tot ce pot sa afirm, important este urmatorul lucru: ca daca de la o neintelegere a unei exprimari pe care eu am avut-o intr-o emisiune, in urma cu doua seri (...) s-a ajuns la o sarabanda a interpretarilor care mai de care mai interesante, dar eu vreau sa subliniez un lucru cat se poate de clar si de ferm: Romania, si subliniez, Romania, la baza de la Deveselu, nu are rachete balistice si eu cred ca e momentul sa incheiem cu aceste speculatii, pentru ca nu sunt lucruri care ar trebui duse in zona dialogului politic", a spus Fifor dupa intalnirea cu omologul britanic, Gavin Williamson, intrebat de jurnalisti despre afirmatia secretarului ambasadei Rusiei la Bucuresti, Pavel Alekseenko.Fifor a reiterat ca la baza de la Deveselu exista scutul antiracheta, care este dotat cu rachete interceptoare."In calitatea noastra de tara membra NATO, ne bucuram astazi de prezenta unuia dintre cei mai importanti parteneri pe care Romania ii are si in urma discutiilor de astazi a rezultat faptul ca prezenta la Marea Neagra a aliatilor va ramane cel putin la fel de consistenta ca si acum", a mai spus Fifor.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vorbit marti seara, la Antena 3, despre baza militara de la Deveselu si relatia cu Federatia Rusa."Evident ca niciodata presedintele Putin nu o sa fie extrem de incantat de faptul ca in Romania se dezvolta capabilitati militare foarte serioase. Cum ar putea sa fie vreodata presedintele Putin incantat de faptul ca in Romania avem baza militara de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodata presedintele Putin sa fie incantat ca avem baza de la Mihail Kogalniceanu populata cu militari americani si noi insistam in continuare fata de SUA in parteneriatul strategic sa asiguram permanenta militarilor americani pe teritoriul romanesc? (...) ", a spus Fifor.Miercuri, ministrul Apararii a sustinut, intr-o interventie la Digi24, ca nu ar putea niciodata afirma ca la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, subliniind ca a fost "o greseala de intelegere, de interpretare"."Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la baza de la Deveselu avem rachete b ...citeste mai departe despre " Fifor: Declaratiile unor oficiali sunt simpatice. Romania, la baza de la Deveselu, nu are rachete balistice " pe Ziare.com