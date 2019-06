Filmul primei zile de consultari la Cotroceni: Iohanis a acceptat sa includa "Fara penali" la revizuirea Constitutiei si a transmis noi mesaje de avertizare pentru PSD

Ziua nu s-a incheiat cu mari concluzii. Doar cei de la USR au obtinut garantia clara de la Iohannis ca initiativa "fara penali in functii publice" va fi inclusa in aceasta reforma constitutional. UDMR a plusat cu propunerea ca toate ordonantele de urgenta sa fie interzise in Constitutie, cu exceptia cazurilor de razboi sau calamitate. In schimb, cei de la PNL nu au venit cu nicio idee, ci doar ca sa-l anunte pe Iohannis ca ii acorda sustinere neconditionata.Seful statului a sustinut o declaratie de presa inainte de a intra la consultari in care le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada de la politicieni si ce au inteles din votul romanilor. Despre PSD si ALDE presedintele a spus ca si-au dat arama pe fata luni, cand Guvernul a emis o ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei electorale si in Parlament cele doua partide au votat impreuna pentru a impiedica justitia sa afle adevarul in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu.Iohannis le-a transmis insa romanilor ca vor mai avea inca trei ocazii sa sanctioneze PSD: la alegerile prezidentiale, la cele locale si la cele parlamentare.La referendumul pentru Justitie romanii au raspuns covarsitor cu "DA" - 6.459.383 vor interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie, in timp ce 6.477.865 vor ca Guvernul sa nu mai poata da ordonante de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare, iar dreptul de contestare la CCR sa revina si altor autoritati, nu doar Avocatului Poporului, ca pana acum.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, cele mai importante momente si declaratii de la consultarile de la Cotroceni:15:50 - Consultarile s-au incheiat pe ziua de azi si vor fi reluate maine dimineata. Astfel, la ora 11:00 va ajunge la Cotroceni delegatia PMP, la 12:00 cei de la ALDE, la 13:00 grupul parlamentar nou infiintat al lui Victor Ponta , la 14:00 reprezentantii minoritatilor nationale iar ultimii, de la 15:00, vor intra cei de la PSD.Initial PSD fusese programat astazi, dar Viorica Dancila a cerut sa fie mutata pentru ca este plecata la Bruxelles.15:35 - Cel mai putin au stat la consultari cei de la UDMR. Kelemen Hunor le-a spus jurnalistilor ca i-a prezentat lui Iohannis propunerea ca ordonantele de urgenta sa fie total interzise, cu exceptia cazur ...citeste mai departe despre " Filmul primei zile de consultari la Cotroceni: Iohanis a acceptat sa includa "Fara penali" la revizuirea Constitutiei si a transmis noi mesaje de avertizare pentru PSD " pe Ziare.com