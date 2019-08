Financial Times: Guvernul Romaniei, in pragul colapsului

Celebra publicatie analizeaza situatia din tara noastra unde guvernul de centru-stanga este aproape sa se prabuseasca, dupa ce principalul partener de coalitie (ALDE) s-a retras de la guvernare, iar un alt potential aliat (UDMR) a spus ca nu il va sustine in Parlament.Viorica Dancila, primul premier femeie al Romaniei, se va confrunta cu o motiune de cenzura in urmatoarele sase saptamani, dupa decizia ALDE de a rupe coalitia, ca urmare a unei dispute privind un candidat comun la alegerile prezidentiale din noiembrie, relateaza FT.In plus, UDMR, un partid etnic maghiar, a anuntat, marti, ca nu va acorda sprijin in Parlament partidului social-democrat al doamnei Dancila, "care se indreapta acum spre o probabila infrangere la votul de incredere, intr-o sesiune comuna a Parlamentului, care trebuie sa aiba loc in termen de 45 de zile", adauga sursa citata."Pozitia noastra este clara, nu vom sprijini acest guvern minoritar PSD. Nu avem si nu vom avea nicio intelegere cu PSD pentru a-i ajuta sa ramana pe linia de plutire. Nu exista niciun motiv logic pentru a face asta", a declarat pentru Reuters Attila Korodi, deputat UDMR.Romania, a doua cea mai saraca tara din UE si una dintre cele mai corupte, este pregatita pentru o perioada extinsa de incertitudine politica, comenteaza FT. Urmatoarele alegeri parlamentare urmeaza sa aiba loc in noiembrie 2020 si nu se pot face anticipate in ultimele sase luni ale mandatului prezidential.Daca Dancila nu reuseste sa-si atraga sustinatori din partidele de opozitie sau sa conduca un guvern minoritar, presedintele Klaus Iohannis ar putea incerca sa formeze un guvern de tehnocrati. Attila Korodi a declarat pentru Reuters ca partidul sau va sustine un guvern format de opozitie, dar un asemenea Executiv s-ar putea dovedi dificil de format.Dancila a iesit din umbra lui Dragnea si a incercat sa repare relatiile cu Bruxelles-ulAnaliza FT aminteste ca, la inceputul acestei veri, Viorica Dancila "a iesit din umbra fostului ei stapan, mana de fier a PSD, Liviu Dragnea, care a fost inchis pentru acuzatii de coruptie. Ea si-a afirmat autoritatea asupra partidului, eliminand aliatii cheie ai lui Dragnea".Dupa ce PSD a luat bataie la alegerile pentru Parlamentul European din mai, Dancila a incercat sa repare relatiile precare ale Romaniei cu Bruxelles-ul.Dancila ...citeste mai departe despre " Financial Times: Guvernul Romaniei, in pragul colapsului " pe Ziare.com