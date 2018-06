Firea a avut anul trecut salariul marit la 10.000 de lei pe luna. Ce avere au ea si Pandele

De asemenea, Firea are sase terenuri, cumparate de ea sau de sotul acesteia, primarul Voluntariului Florentin Pandele, o casa si un autoturism Mercedes Benz, precum si bijuterii din aur, simple sau cu metale pretioase si semipretioase si tablouri in valoare totala de 240.000 de euro si trei conturi in lei, dolari si euro, la care se adauga si un cont deschis in lei pe numele sotului sau.Potrivit declaratiei de avere a Gabrielei Firea pe anul 2017 publicata pe site-ul Primariei Capitalei, edilul a avut, anul trecut, un venit de 119.241 de lei, insemnand un salariu de 9.936 de lei pe luna. Comparativ cu anul 2016, cand Firea inregistra un venit de 39.251 de lei, adica 6.541 de lei pe luna, salariul primarului general a crescut cu 3.395 de lei.Si salariul sotului sau, Florentin Pandele, a crescut. In calitate de primar al orasului Voluntari, Pandele a obtinut, in 2016, un venit de 48.077 de lei, in timp ce in 2017, venitul sau a fost de 81.646 de lei, deci 6.803 lei pe luna.De asemenea, Gabriela Firea detine in Voluntari doua terenuri forestiere dobandite prin cumparare succesiune, in suprafata de 1.152 de metri patrati fiecare. La acestea se adauga terenurile aflate pe numele sotului sau, respectiv un teren intravilan de 1.500 de metri patrati si un teren extravilan de 60.000 de metri patrati, ambele in localitatea Sinesti, judetul Ilfov, dobandite prin mosternire, si doua terenuri intravilane in Petrachioaia, judetul Ilfov, de 1.740 de metri patrati, respectiv 500 de metri patrati, dobandite prin cumparare.Pe cel din urma teren se afla construita si o casa in suprafata totala de 240 de metri patrati, detinuta impreuna cu sotul sau.Primarul Capitalei mai are si au autoturism Mercedez Benz din 2010, precum si bijuterii din platina, aur alb si galben, de 14 si 18 karate, simple sau cu metale pretioase si semipretioase si tablouri in valoare totala de 240.000 de euro, dobandite inainte sau dupa casatorie.Gabriela Firea are deschise trei conturi. Unul deschis in 2003 in care are 18.222 de lei si doua deschise in 2005, unul cu 1.003 dolari si altul cu 1.003 euro. Un al patrulea cont a fost deschis anul trecut pe numele lui Florentin Pandele, in care are 9.372 de lei.In ceea ce priveste datoriile, Gabriela Firea mai are de platit 35.288 de euro din ...citeste mai departe despre " Firea a avut anul trecut salariul marit la 10.000 de lei pe luna. Ce avere au ea si Pandele " pe Ziare.com