Firea: Daca Dragnea dorea sa dea amnistie si gratiere, dadea, dar o tine ca pe o moneda de schimb

"Daca dorea domnul Dragnea sa dea amnistie si gratiere, dadea, dar nu a dat-o pentru ca a vrut sa aiba aceasta moneda de schimb cu lume importanta si cu oameni care au asteptat si asteapta in continuare. Probabil ca o va da, daca va avea nevoie, pentru ca altfel ramane fara acest mic obiect de santaj.In cazul in care proiectul va fi unul neconsolidat juridic, va fi o fantezie, o greseala, o eroare, o incropeala juridica, atunci colegii nostri care vor aviza asa ceva, vor avea probleme, posibil, si ei penale. Acel proiect nici la Monitor nu va ajunge, nu va functiona nici macar o clipa", a sustinut Gabriela Firea.De asemenea, tot miercuri, intr-o conferinta de presa, Firea a sustinut ca a fost lansata la adresa ei o "acuzatie diabolica, transmisa in interiorul si exteriorul tarii", conform careia ea s-ar fi transformat in purtatorul de cuvant al celor care se opun gratierii si amnistiei, subliniind ca acest subiect nu a fost discutat in PSD, ci doar de Liviu Dragnea cu cativa apropiati. Ea a spus, in acest context, ca nu este impotriva niciunei legi, dar ca totul trebuie sa fie in deplina legalitate, pentru ca PSD sa nu treaca rusinos prin istorie."Nu ma voi opune niciunui proiect daca el este legal, corect conturat juridic, dar nu sunt de acord cu fanteziile, improvizatiile juridice care inteleg ca se pun acum la cale", a sustinut Firea.