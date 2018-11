Firea pierde toate functiile din PSD. Cine ii ia locul si ce a raspuns la intrebarea Vor suferi bucurestenii?

Totodata, sunt adusi la conducerea Organizatiei PSD primarul Sectorului 5 Daniel Florea, precum si Rodica Nassar, fost deputat PSD, actualmente secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Vezi aici filmul unei zile lungi la PSD, finalizata cu remanierea Guvernului si mazilirea Gabrielei FireaPrima a iesit la declaratii Gabriela Firea. Aceasta a spus ca de la interimatul Organizatiei PSD si-a dat singura demisia, suparata ca i-au fost blocate proiectele pentru Capitala, iar in legatura cu Organizatia PSD Ilfov a acuzat o razbunare."La PSD Ilfov mi s-a spus ca eu sunt vinovata ca 3 parlamentari din Ilfov si-au dat demisia. Nu aveam cum sa pun capat acestui demers al lor. Erau chemati mereu la sediul din Kiseleff si indrumati sa dea declaratii impotriva mea si sa ceara demisia mea. Au avut demnitate si au demisionat. Astfel s-a supus la vot dizolvarea PSD Ilfov.Este tot o razbunare. E clar ca domnul Dragnea a vrut sa scape de mine din BEx. Nu aveam cum sa imi pastrez aceasta functie. Am demonstrat si dimineata ca nu functia face pe om. Eu nu am cerut functii cand am intrat in PSD. Acum s-a pus capat. S-a inchis un capitol din viata mea. Sunt simplu membru, sunt mandra sa fiu simplu membru, nici nu se pune discutia sa imi dau demisia. Am pierdut toate functiile politice si nu ma leg cu lanturile de functii", a spus Firea.Ea le-a povestit jurnalistilor ca impotriva au votat sau s-au abtinut de la vot Paul Stanescu, Marcel Ciolacu si Mihai Tudose"Majoritatea covarsitoare a fost pentru ce era previzibil. Scenariul a fost foarte bine pregatit. Dl Paul Stanescu a ramas pe nedrept fara pozitia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale. Cred ca nu era cazul sa pierdem atatea ore. Se putea anunta dupa prima jumatate de ora", a mai punctat Firea.Mutu ii linisteste pe bucuresteni: Nu vor fi afectatiIn ce-l priveste pe Gabriel Mutu, acesta a explicat care va fi noua structura de conducere."La nivel national vom fi reprezentati de colega noastra dna Rodica Nassar, in calitate de vicepresedinte, si la nivelul structurilor organizatorice de colegul de la Sectorul 5, Daniel Florea, in calitate de secretar adjunct", a spus Mutu, care a avut un mesaj si legat de Firea."Co ...citeste mai departe despre " Firea pierde toate functiile din PSD. Cine ii ia locul si ce a raspuns la intrebarea Vor suferi bucurestenii? " pe Ziare.com