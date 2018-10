Firea se plange ca legea achizitiilor publice este proasta, asa ca va face ea alta mai buna

Precizarile au fost facute in cadrul dezbaterilor la proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului Municipiului Bucuresti la 30 septembrie, in cadrul carora consilierul municipal PNL Catalin Deaconescu i-a reprosat primarului ca procentul de realizare a investitiilor este de doar 18%."Eu stiu ca este grav cand citesti executie bugetara pana in 20% - si pe mine ma sperie aceasta cifra - dar haideti impreuna sa vedem de ce avem o executie bugetara atat de redusa. Vi se pare ca eu sau colegii mei nu am muncit in doi ani? Noi am venit cu multe proiecte, am vrut sa facem foarte multe lucruri, pe care vrem sa in continuare sa le facem, dar noi nu suntem o entitate separata de restul tarii.Noi trebuie sa ne supunem legislatiei in vigoare. Legea achizitiei este proasta in continuare si fac un anunt in premiera. Nu am uzitat pana acum, pentru ca am considerat ca nu este normal sa fortez anumite reguli pe care le-au instituit fostii primari generali, dar sunt nevoita sa apelez la dreptul pe care il am, de primar general, de a legifera, si voi propune in premiera o lege a achizitiilor publice, pe care o voi depune eu, ca primar general, pentru ca am acest drept legal", a declarat primarul.Ea a mai precizat ca proiectul de lege va cuprinde amendamente care au fost elaborate de catre primari ai PSD, PNL, UDMR si ai altor formatiuni politice, de care nu s-a tinut cont la modificarea legii achizitiilor publice."Atributiile primarului, fie el si primar general, sunt limitate de lege. Stiti foarte bine ca am militat alaturi de alti primari din tara, PSD, PNL sau alte culori politice, in cadrul Asociatiei Municipiilor, pentru modificarea legii achizitiilor publice, care ar fi permis intr-adevar dezvoltarea acestei tari, prin dezvoltarea oraselor.Din nefericire, toata munca noastra de la AMR s-a dus pe apa sambetei, pentru ca mult prea putine amendamente pe care noi le-am propus au fost luate in considerare si sunt acum parte din noua lege a achizitiilor publice.Atat in tara, cat si in Bucuresti sunt foarte multe proiecte blocate din cauza legislatiei greoaie, care blocheaza si franeaza in continuare tara, a achizitiilor publice.Doar pentru achizitia celor 400 ...citeste mai departe despre " Firea se plange ca legea achizitiilor publice este proasta, asa ca va face ea alta mai buna " pe Ziare.com