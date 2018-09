Firea spune ca o retragere a lui Liviu Dragnea ar fi benefica pentru partid si pentru tara

"Din punctul meu de vedere (Liviu Dragnea ar trebui sa se retraga - n.red.) . Nu m-am consultat cu nimeni, nu am cerut acceptul nimanui. Ori schimba modul de lucru si renunta la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane, multe care nici nu fac parte din Guvern, deci ori schimba total modul de lucru, dar nu cred ca poate sa lucreze in acest sens, pentru ca ar fi facut-o. Daca poate, ar fi minunat. Daca nu, cred ca o retragere ar fi benefica pentru partid si pentru tara", a spus Firea, intrebata la TVR 1 daca Liviu Dragnea ar trebui sa plece de la conducerea PSD.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a mai spus marti seara, la TVR 1, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, se consulta in deciziile sale cu cativa apropiati, cei mai multi din afara partidului, si "foarte putini, din ce in ce mai putini, din interiorul paridului".De asemenea, ea a afirmat ca, in ceea ce priveste propunerile legislative sau guvernamentale, crede ca "ar fi fost mult mai intelept si democrat" ca Liviu Dragnea sa discute anterior cu membrii BPN si cu membrii CEx.Ea a mai spus ca din primele sale zile de mandat a solicitat Guvernului sa colaboreze in anumite proiecte pentru Bucuresti, dar atunci era premier Dacian Ciolos si nu a gasit "un raspuns bun" si s-a gandit ca lucrurile se vor schimba, dar s-au succedat trei guverne PSD, a trecut un an si jumatate si lucrurile nu au evoluat.De asemenea, Firea a spus ca a avut cateva tentative de a discuta cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si a-i spune ca partidul va pierde daca nu se realizeaza lucruri importante in Capitala, dar "domnul Dragnea zambeste si ocoleste adevarul foarte frumos" si este "lapte si miere in intalniri si in sedinte", iar in intalnirile sale cu cei apropiati deciziile sunt altele.Citeste si:Firea spune ca Dragnea "duce in subteran un razboi nu tocmai curat": Cunosc aceste tactici de intimidare. A fost o premeditareGabriela Firea, audiata 3 ore la Parchet: S-a incercat ca prefectul sa fie scos tap ispasitorFirea face dezvaluiri despre protestul din 10 august: Jandarmii au dormit pe jos, ca vitele! ...citeste mai departe despre " Firea spune ca o retragere a lui Liviu Dragnea ar fi benefica pentru partid si pentru tara " pe Ziare.com