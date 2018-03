Firea vrea sa reabiliteze Bulevardul Magheru si face concurs international de solutii de un milion de euro

"Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o noua abordare. Prin proiectul de buget am initiat si urmeaza sa anuntam si public un concurs international de solutii, de un milion de euro, prin care ne dorim sa primim in beneficiul bucurestenilor un proiect pentru reabilitarea bulevardului Magheru.Este trist ceea ce se intampla acum, e un bulevard principal al Capitalei, care este pur si simplu deteriorat, nu mai este deloc pus in valoare. Cei mai multi cetateni sau companii s-au mutat din acea zona din cauza cladirilor cu risc seismic. Cred ca prin acest concurs de solutii vom putea sa beneficiem de un proiect de talie internationala pe care sa il si declinam in perioada urmatoare", a precizat Firea, la Forumul "Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018", organizat la Palatul Parlamentului.Edilul general a adaugat ca Bucurestiul s-a dezvoltat "haotic" dupa Revolutie, iar "erorile" care s-au facut pana acum trebuie eliminate prin definitivarea aspectelor importante ale Planului Urbanistic General (PUG)."Suntem extrem de interesati pentru Planul Urbanistic General al Capitalei, pentru a elimina erorile urbanistice si arhitecturale. Bucurestiul este un oras frumos, plin de istorie.Din nefericire, dupa Revolutie s-a dezvoltat haotic, stim cu totii acest lucru si suferim cu totii din cauza erorilor care s-au petrecut in acea perioada, dar am observat ca, cel putin in ultimii ani, exista o mai mare grija a tuturor celor implicati, fie ca e vorba de autoritati centrale, locale si mediul privat, si pentru aspectul orasului, si pentru a elimina toate acele erori urbanistice si arhitecturale care s-au intamplat imediat dupa Revolutie", a afirmat Gabriela Firea.Ea s-a referit si la demararea, anul acesta, a construirii de unitati locative pentru cazurile sociale."Primaria Generala a decis sa devina jucator pe piata imobiliara. Am infiintat Trustul de Constructii Metropolitane, care va demara, de anul acesta, construirea de unitati locative.Avem 3.000 de cereri de unitati locative sociale nerezolvate la Primaria Capitalei pana in acest moment. Grija noastra este, in primul rand, pentru aceste cazuri sociale. Doar la Primaria Generala sunt 3.000 de cereri si cu siguranta sunt cateva mii si la primariile de sector, pe care le vom c ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa reabiliteze Bulevardul Magheru si face concurs international de solutii de un milion de euro " pe Ziare.com