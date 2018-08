Fiscul se muta la Grivco. Teodorovici: Nicio problema, daca Voiculescu castiga la CEDO, statul va plati (Video)

"ANAF-ul se va muta in sediu, ca sa fie si asta foarte clar, la Grivco, da, pana la final de an e obligatie clara. Le-am spus, aveti banii, sa vedeti sa va puneti la punct cladirea sa va mutati. Sediul e functional, doar trebuie amenjat", a anuntat Teodorovici, intr-un interviu acordat lui Val Valcu si Bogdan Chirieac la DC News.Chirieac i-a atras atentia ca "e foarte probabil ca profesrul Dan Vociulescu sa castige la CEDO"."Nicio problema", i-a raspuns Teodorovici, "daca va fi asa, statul va plati ce are de platit, este foarte clar". Ministrul de Finante a spus insa ca, in aceasta situatie, nu va fi mutat Fiscul din cladire, pentru ca deja "uzura cladirii" se va fi produs.Teodorovici cauta in Fisc responsabilii pentru evacuarea Antenei 3Teodorovici a spus insa si ca ANAF a gresit, in viziunea lui, cand a executat silit Antenele si a emis ordinul de evacuare."Acolo a fost o greseala foarte clara a modului in care ANAF a procedat. Din pacate, a fost suprapusa cu caderea Guvernului, pentru ca linia era alta. Eu am spus foarte clar, domne', tu nu trebuia sa scoti din acea locatie Antena3, pana cand eventual nu gaseai pe altcineva care sa cumpere. Nu pierzi o chirie pe care tu o incasezi doar pentru ca... Tu trebuia as zici 'de azi inainte e a mea, chiria mea este asta, mergem inainte asa?' sau 'Vreau sa vand acest imobil, il cumperi tu? Nu, atunci ai 2-3 luni sa te muti din momentul in care l-am vandut'. Dar sa si scoti omul de acolo, sa nu mai iei nici chirie, sa si platesti costuri pentru paza...", a spus Teodorovici.Chirieac l-a intrebat daca "nu ar trebui sa raspunda pentru asta cineva", in viziunea lui fiind un "abuz in serviciu"."Ba da, asta ar fi cheia in Romania, ca lucrurile care se intampla astfel sa nu fie lasate in urma, pentru ca lucrurile sa nu se mai intample, pentru ca oamenii raman aceiasi in administratie si peste un an, doi, trei produc aceleasi pagube", a sustinut ministrul Finantelor.Puteti urmari si video interviul acordat. Despre acest subiect, de la minutul 1:00:00Povestea evacuarii - Instanta a dat dreptate FisculuiLa inceputul lui 2016, ANAF a hotarat sa puna in aplicare decizia instantei in dosarul ICA, in care a fost condamnat la 10 ani de inchisoare Dan Voiculescu si s-a pus sechestru pe ...citeste mai departe despre " Fiscul se muta la Grivco. Teodorovici: Nicio problema, daca Voiculescu castiga la CEDO, statul va plati (Video) " pe Ziare.com