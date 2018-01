Conform jurnalistilor de la Profit.ro, Valentin Stefan Dragnea a infiintat recent o firma cu sediul social in Bucuresti si care se va ocupa cu lucrari de constructii.Partenerul sau in aceasta firma este Ilie Dragne, administratorul fermei Salcia din Teleorman, ferma la care procurorii DNA au facut perchezitii anul trecut intr-un dosar de evaziune fiscala si care este trimis in judecata.Citeste si:Familia Dragnea si ferma de porci: Procurorii au pus sechestru de 15 milioane de lei pe 42 de imobile in acest dosarAdministratorul fermei de porci a fiului lui Liviu Dragnea, trimis in judecata: Si-a platit sotia fara sa vina la muncaParchetul General face precizari despre dosarul fermei de porci a fiului lui DragneaPotrivit jurnalistilor de la Profit.ro, fiul liderului PSD ar fi implicat si intr-o afacere cu pantofi de lux. Astfel, dupa ce Adrian Mladinoiu, fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea, a fost numit secretar de stat la SGG, participatia sa de 20% la firma de pantofi de lux Stefan Burdea a fost preluata de ceilalti asociati - Pantofi Lux Stefan SRL si ferma Salcia din Teleorman.Pe de alta parte, Valentin Dragnea s-a retras din actionariatul firmei Briza Dunarii Events din Teleorman, care opereaza restaurantul cu plaja Briza Dunarii, mai informeaza sursa citata.Site-ul stiripesurse.ro sustine ca fiul lui Liviu Dragnea este mentionat in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanta in dosarul in care compania Tel Drum si administratorii sai sunt acuzati de fraudarea fondurilor europene. Valentin Stefan Dragnea ar fi mentionat de procurori ca fiind proprietarul unor firme fata de care s-a disjuns un nou dosar, relateaza sursa citata. ...citeste mai departe despre " Fiul lui Liviu Dragnea se reprofileaza pe imobiliare: In ce afaceri s-a mai bagat " pe Ziare.com