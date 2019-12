Florin Citu a declarat la RFI Romania ca va merge in Parlament cu documente, care vor demonstra ca cifrele din ultimii trei ani au fost ascunse."Le voi transmite ce n-a fost transmis in Parlamentul Romaniei de trei ani de zile de nici un ministru de Finante al PSD, adevarul, adevarul despre situatia economica si cum au fost mintiti si cum am fost mintiti toti, timp de trei ani de zile.Veti vedea ca am avut dreptate in toti acesti ani de zile si acolo o sa vin si cu documente (...), faptul ca se stiau multe si va confirma exact ce va spun de trei ani de zile, ca situatia a fost ascunsa si a fost falsificata", a declarat Citu.Florin Citu a anuntat inca de sambata, 6 decembrie, pe pagina sa de Facebook , faptul ca "o sa fie pentru prima oara, in ultimii trei ani, cand un ministru al Finantelor le spune adevarul romanilor despre finante/buget/economie in Parlamentul Romaniei". ...citeste mai departe despre " Florin Citu, despre motiune: Le voi transmite senatorilor ca situatia a fost falsificata " pe Ziare.com