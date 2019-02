"Cand am auzit, pana sa-l citesc, m-am gandit ca poate mi-a scapat mie din programul de guvernare un program gen "dinti de aur" sau ceva de genul asta, avand in vedere autorii programului.Dar dupa ce am citit proiectul de lege mi-am dat seama ca se intareste o concluzie pe care mi-am format-o in doi ani in Parlamentul Romaniei: nu exista niciun fel de cultura economica sau de educatie economica in acest Parlament. Analfabetismul economic este intr-un grad ridicat si, de aceea, aceasta economie arata asa cum arata", a declarat la RFI Romania Florin Citu.Senatorul PNL subliniaza ca proiectul de lege incalca, in primul rand, Tratatul de functionare a UE semnat de Romania, articolul 130, care vorbeste despre independenta bancii centrale."Acesti oameni vor sa-i dea bancii centrale un mandat sa se joace cu rezerva valutara, sa tranzactioneze, sa faca operatiuni riscante, sa obtina venituri, pentru ca, daca vrei sa obtii venituri, trebuie sa faci tranzactionare si atunci iti asumi riscuri.Adica ei vor sa joace rezerva valutara pe pietele internationale, ceea ce este inadmisibil sa propui asa ceva. Acest proiect de lege este atat de infantil si de prost scris, incat arata clar ca nu se intelege acest mecanism si ignora toate tratatele semnate de Romania", a precizat Florin Citu.Citeste mai multe despre Florin Citu: Proiectul PSD privind rezerva de aur a BNR este infantil si incalca tratatul UE pe RFI RomaniaAmintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si senatorul Serban Nicolae au depus, miercuri, un proiect de lege care obliga BNR sa aduca in tara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate."Apreciem ca se poate modifica politica BNR privind constituirea si administrarea depozitelor de aur, detinute in tezaurul propriu sau in strainatate, ca parte a rezervelor constituite din aur si operatiuni externe.Din informariile detinute, in prezent, rezerva de aur constituita de BNR potrivit dispozitiilor legale, se gaseste in proportie de 65% in strainatate.Pentru aceasta cantitate de aur BNR nu mai realizeaza niciun fel de venituri ci, dimpotriva, achita contravaloarea costurilor de depozitare. Nimic din situatia economica a Romaniei nu mai justifica pastrarea unei asemenea ca ...citeste mai departe despre " Florin Citu: Proiectul PSD privind rezerva de aur a BNR este infantil si incalca tratatul UE " pe Ziare.com