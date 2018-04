Florin Iordache, despre modificarea Codurilor Penale: Nu e facuta pentru o anumita persoana. Vrem sa normalizam viata din Romania

Declaratiile au fost facute joi, dupa incheierea primei sedinte a comisiei, in care s-a discutat despre proiectele depuse cu doar o zi inainte privind modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala.Citeste si:Prima sedinta a Comisiei Iordache pe modificarea Codurilor Penale s-a incheiat in jumatate de ora si s-a desfasurat fara cvorum: Dezbaterile incep pe 2 maiEfecte grave ale modificarilor la Codurile Penale: Scapa acuzatii de la Colectiv, retele organizate si infractori extrem de periculosi - InterviuUn procuror DNA atrage atentia ca modificarile la Codurile Penale pot afecta anchetele de omor si talharieIntrebat de jurnalisti cine sunt initiatorii proiectelor care au starnit atatea reactii negative, Florin Iordache a raspuns: "La toate articolele pe care le propunem initiatorii sunt din PSD si ALDE", iar modificarile vizeaza punerea in acord cu deciziile CCR si CEDO."Vrem sa normalizam viata din Romania, care trebuie sa fie gestionata de reguli clare", a mai punctat el.Intrebat, de asemenea, ce implicare a avut Ministerul Justitiei, Florin Iordache a afirmat raspicat: "Nicio implicare!"."Ministerul Justitiei noi il invitam sa isi exprime un punct de vedere la aceste initiative pe care noi le-am depus (...) Atata timp cat nu a venit o intiativa din partea MJ, parlamentarii PSD-ALDE am facut aceste modificari", a mai sustinut el.Fostul ministru al Justitiei a respins categoric ideea ca modificarile Codurilor se fac in interesul lui Liviu Dragnea si al celorlalti politicieni care au in prezent probleme in justitie."Nicio lege nu se face cu dedicatie, nu e facuta pentru o anumita persoana. Legile nu sunt facute pentru persoane sau pentru o anumita persoana, cum insinuati dvs. Legile, atunci cand vor fi promulgate, se aplica intregii societati.Aceste propuneri care acum sunt in dezbatere publica se vor modifica fara indoiala, prin propunerile asociatiilor, CSM, ICCJ, cat si universitatilor de Drept din cele mai importante orase ale Romaniei", a mai afirmat Florin Iordache.Cum vrea sa schimbe PSD Codul Penal: Dispare neglijenta in serviciu, traficul de influenta e redefinit, se reduc termenele pentru liberarea conditionataPSD inc ...citeste mai departe despre " Florin Iordache, despre modificarea Codurilor Penale: Nu e facuta pentru o anumita persoana. Vrem sa normalizam viata din Romania " pe Ziare.com