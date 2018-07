Florin Iordache nu exclude modificarea Codurilor Penale prin ordonanta de urgenta: Guvernul poate face orice

Codul de Procedura Penala si Codul Penal au fost adoptate de Parlament in ultima luna si apoi contestate la Curtea Constitutionala, motiv pentru care modificarile sustinute de PSD-ALDE-UDMR vor intra in vigoare cu intarziere.Cu totul alta ar fi situatia daca Guvernul Dancila s-ar implica direct, folosind controversatul instrument numit ordonanta de urgenta, mai ales ca are deja creat cadrul legal la Parlament, care la ora actuala este in standby, adica in sesiune extraordinara dar neavand nimic in program. Modificarile facute la Codurile Penale prin ordonanta de urgenta ar intra in vigoare imediat, odata cu publicarea in Monitorul Oficial.Conform art. 115 din Constitutie, " Ordonanta de urgenta intra in vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Camerele, daca nu se afla in sesiune, se convoaca in mod obligatoriu in 5 zile de la depunere sau, dupa caz, de la trimitere".Contactat de Ziare.com, Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor si presedintele comisiei speciale care a lucrat la modificarea Codurilor penale, ne-a explicat cum stau lucrurile la ora actuala si ce ar putea face, "ipotetic", Guvernul Dancila."Atata timp cat Parlamentul e inca in activitate, Guvernul poate emite ordonante"Astfel, intrebat daca Parlamentul mai este in sesiune extraordinara, desi pe ordinea de zi a camerelor nu mai figureaza nimic inca de marti, Florin Iordache a confirmat acest lucru."Bineinteles, pana pe 19 iulie. Si Camera Deputatilor, si Senatul. Nu mai este in lucru nimic, dar Camera a fost convocata pe o anumita perioada si cu un anumit program de lucru. O parte dintre proiectele pentru care a fost convocata au fost adoptate. Au mai ramas niste proiecte care, neavand rapoarte de la comisiile respective, nu au fost dezbatute.Camera Deputatilor e convocata pana joi, 19 iulie, inclusiv. Va spun ipotetic, daca, sa zicem, o anumita comisie ar veni cu un anumit raport, ar trebui convocat Biroul Permanent, care sa convoace plenul si asa mai departe. In acest moment, plenul si toata lumea, teoretic, sunt in vacanta. Dar, in acelasi timp, deoarece Ca ...citeste mai departe despre " Florin Iordache nu exclude modificarea Codurilor Penale prin ordonanta de urgenta: Guvernul poate face orice " pe Ziare.com