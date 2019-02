Foodwatch critica Romania pentru ca a facut parteneriat cu Coca-Cola la presedintia UE

Intr-o scrisoare deschisa, Foodwatch cere presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, si premierului roman Viorica Dancila sa incheie imediat parteneriatul."Este complet inadecvat ca, intr-o perioada in care exista probleme majore cu obezitatea si alte boli precum diabetul zaharat de tip 2, presedintia Consiliului UE sa fie sponsorizata de Coca-Cola", se arata in scrisoarea publicata pe site-ul organizatiei."In plus, acest tip de relatie intre institutiile majore ale UE si interesele corporatiste submineaza, in continuare, increderea publica in politica europeana si factorii de decizie, in timp ce avem nevoie, dimpotriva, sa consolidam transparenta si democratia in Europa.Foodwatch solicita Presedintiei UE si presedintelui Consiliului UE sa instituie o politica cu reguli clare pentru viitoarele presedintii, pentru a se evita in mod transparent si efectiv eventualele conflicte de interese", mai solicita Foodwatch.De asemenea, organizatia precizeaza ca a lansat o petitie online impotriva sponsorizarilor Coca-Cola.Aceasta poate fi semnata AICI, AICI si AICI."Sponsorizarea Coca-Cola pentru unul dintre principalele organisme politice din Europa este inacceptabila. Dauneaza independentei si credibilitatii politicii.De exemplu, in Europa, se ia in considerare tot mai mult un impozit special pentru bauturile cu un continut ridicat de zahar, iar Coca-Cola se opune ferm acestui lucru. Nu trebuie sa fie niciodata cazul ca un sponsor principal sa aiba o influenta asupra agendei politice", a declarat Thilo Bode, director executiv al Foodwatch International, citat in scrisoare.De la inceputul lunii ianuarie 2019, Romania detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene pentru o perioada de sase luni. Cu un program care se straduieste sa gaseasca solutii pentru o gama larga de probleme europene, exista un orar incarcat cu intalniri care se desfasoara in Bucuresti si in alte orase din Romania.Jurnalistii de la televiziunea germana ZDF si ARD si-au exprimat deja surprinderea sa vada ca sponsorul principal al presedintiei romane este Coca-Cola. Participantii la astfel de intalniri sunt intampinati de diverse panouri, bannere sau afise pe care scrie "Coca-Cola sprijina cu mandrie prima presedintie romana a Consiliului UE".Die rumanische EU-Ratsprasidentschaft wird Ihnen prasentiert von: ...citeste mai departe despre " Foodwatch critica Romania pentru ca a facut parteneriat cu Coca-Cola la presedintia UE " pe Ziare.com