Fostul ambasador Mihnea Motoc povesteste cum a stat 3 ore la coada, iar urnele s-au inchis in fata sa

"Dupa 3 ore de stat la coada, orele 21 m-au gasit la zece metri de intrarea in Reprezentanta unde am lucrat 7 ani. Nu am putut vota. La fel ca mai multe sute de compatrioti.Aceeasi umilinta - de nejustificat - a cozilor astronomice, aceeasi indignare in fata imposibilitatii de a-ti exercita dreptul elementar de vot, aceeasi strangere de inima pentru diplomatii care muncesc pana la epuizare in comisiile de votare", scrie Mihnea Motoc pe Facebook Diplomatul precizeaza ca se simte insultat de faptul ca autoritatile nu inteleg ca romanii din diaspora isi doresc la fel de mult ca cei din tara sa voteze."Ma insulta surpriza celor ce refuza sa inteleaga ca o parte mare de Romanie traieste altundeva si ca ea poate dori la fel de mult ca cei din tara sa isi exprime optiunile. Resursele pentru votul in exterior nu se pot determina rigid pornind de la prezumtia negativa, ci trebuie construite pe asteptarea ca oamenii vor dori sa vina la vot.Mobilizarea extraordinara e insa ce conteaza cel mai mult. Intotdeauna mi s-a demonstrat ca greseala prima in tot ce tine de alegeri e subestimarea sagacitatii politice colective. Natiunea are intotdeauna dreptate!", subliniaza Mihnea Motoc.Alegerile au fost organizate atat de prost in diaspora incat mii de romani nu au mai reusit sa voteze, desi au stat toata ziua la coada.Romanii aflati in strainatate au luat cu asalt sectiile de votare inca de la primele ore ale zilei, pentru a fi siguri ca reusesc sa-si exercite dreptul constitutional votand la alegerile europarlamentare si la referendumul privind justitia din Romania de pe 26 mai 2019.S-au format cozi imense in fata sectiilor de votare, iar in multe orase europene romanii au asteptat ore bune sa poata vota.