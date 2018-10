Hannes Swoboda a fost lider al Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, cunoscut ca S&D, puternicul grup politic din Parlamentul European din care face parte si PSD."Social-democratii din Europa au nevoie de un amplu proces de reinnoire", sustine Swoboda intr-un interviu acordat agentiei austriece de presa APA, preluat de News.at."In termeni concreti, familia politica trebuie sa se desparta de membrii controversati precum cei din Romania, ale caror politici au prea putin de-a face cu social-democratia", a afirmat fostul lider al socialistilor din PE.Austriacul precizeaza ca imaginea social-democratilor are de suferit cand este asociata cu persoane sau partide care nu respecta principiile fundamentale ale familiei politice."Acest lucru trebuie spus anumitor partide. Nu merge asa. Este in detrimentul social-democratilor, sunt afectati de asocierea cu persoane sau partide care nu respecta principiile noastre fundamentale", a mai spus Hannes Swoboda.Citeste si:Cristian Preda a cerut in PE excluderea PSD si ALDE din familiile europene (Video)Catalin Ivan a trimis socialistilor europeni cererea de excludere a PSD din S&D si demisia saPetitie lansata din PE pentru excluderea PSD din familia socialistilor europeniUn europarlamentar solicita excluderea PSD din grupul socialistilor europeni ...citeste mai departe despre " Hannes Swoboda, fost lider al socialistilor din PE: Trebuie sa ne despartim de membrii controversati, precum cei din Romania " pe Ziare.com