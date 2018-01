Fostul presedinte ASF Dan Radu Rusanu da in judecata statul si cere 1,4 milioane de euro

Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta daune pentru "onorariile avocatilor, indemnizatia ca presedinte ASF pentru perioada mandatului de cinci ani, din care a efectuat doar patru luni, si o mica parte ca daune morale materiale"."Am fost achitat pentru cele patru capete de acuzare, cu 62 de fapte materiale, pentru ca fapta nu exista (...) Arestarea mea s-a facut la numai doua zile dupa ce, la un post de televiziune, am declarat ca inculparea mea nu are nicio legatura cu cazul Carpatica, cu cazul Astra si cu domnul Adamescu, prietenul domnului Traian Basescu ", a spus Rusanu, la B1 TV.De asemenea, fostul presedinte al ASF crede ca vina pentru arestarea sa este in proportie de 90% a procurorului, care a prezentat probele "rastalmacite" si declaratiile martorilor "trunchiate sau netrunchiate"."Trebuie sa stiti ca judecatorul, in camera preliminara, cel putin in cazul meu, nu poate sa cerceteze, nu are timpul fizic de a citi si concluziona cele 40 de volume din dosarul Carpatica. Vinovatia este in proportie de 90% a procurorului, care prezinta probele rastalmacite, interpretate de domnia sa, prezinta declaratiile martorilor trunchiate sau netrunchiate sau o parte din martorii care ii convin, si nu toti", a mai afirmat Rusanu.Acesta il considera pe Traian Basescu principalul vinovat pentru arestarea sa."Intr-adevar, ma indrept impotriva statului roman, pentru ca nu pot sa ma indrept impotriva lui (Traian Basescu - n.red), pe care il consider principalul vinovat si autor al arestarii mele", a conchis Rusanu.In dosarul ASF-Carpatica, procurorii DNA i-au trimis in judecata, in 24 aprilie 2014, pe fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dan Radu Rusanu, pe omul de afaceri Ilie Carabulea si pe Marian Marzac, fost membru al Consiliului ASF.Rusanu a fost arestat preventiv pentru 11 fapte, printre care constituirea unui grup infractional organizat si influentarea declaratiilor, favorizarea faptuitorului in forma continuata, folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in scopul obtinerii pentru altul de foloase necuvenite.In iunie 2017, Rusanu a fost achitat definitiv de instanta suprema.Dan Radu Rusanu are 67 de ani si a fos ...citeste mai departe despre " Fostul presedinte ASF Dan Radu Rusanu da in judecata statul si cere 1,4 milioane de euro " pe Ziare.com